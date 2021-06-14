6 مليار دينار.. وزارة المالية توافق على صرف التخصيصات المالية لإحدى الفئات

2021/06/14 | 10:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وافقت وزارة المالية رسميا، على صرف رواتب موظفي عقود مفوضية الانتخابات، وفق سلّم الرواتب ضمن القرار رقم 315 لشهري نيسان وايار.

وأظهرت وثيقة صادرة من المالية واطلعت عليها “يس عراق”، توجيه المالية بايداع مبلغ 6 مليار دينار في حساب مفوضية الانتخابات لصرف رواتب العقود لشهري نيسان وايار.

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