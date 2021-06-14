2021/06/14 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أحالت محكمة جنايات في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، أوراق 4 أشخاص أدينوا بقتل فتاة ‏إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي ‏الشرعي في إعدامهم‎.‎ ‎وقضت محكمة جنايات بنها، عاصمة محافظة‎ ‎القليوبية، بحبس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلوها بـ”حقنة هواء”!..



حكم قضائي رادع بجريمة هزت ‏مصر المركز الخبري الوطني.

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