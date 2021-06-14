مختصون يحذرون من تحول العراق لبؤرة طفرات جديدة بسبب قلة الاقبال على اللقاح

2021/06/14 | 10:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مختصون وأطباء من تحول العراق الى بؤرة لطفرات جديدة من فيروس كورونا بسبب قلة اقبال المواطنين على تلقي اللقاحات وتزايد وتيرة الإصابات اليومية بالوباء.

وأشار موقع كوفيد فاكس لايف بحسب احدث بيانات له الى ان العراق يحتل مرتبة متأخرة جدا في إحصائية لعدد متلقي المطعوم بسبب البطيء في توزيع اللقاحات مشيرا الى أن استمرار الوتيرة الحالية للتطعيم تعني أن العراق سيصل الى تلقيح سبعين بالمئة من سكانه بعد نحو خمسين عاما من الان.

ولفت الى أن أربعة بالمئة فقط من العراقيين قد تلقوا اللقاح بجرعتيه حتى الان وهذا ينذر بتحول العراق الى مكان خصب لحدوث طفرات جينية من الفيروس في ظل استمرار ارتفاع الإصابات وقلة الالتزام بالتدابير الوقائية.

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