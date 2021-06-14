كتائب حزب الله تتوعد الولايات المتحدة بمفاجأة إذا لم تنسحب من العراق

2021/06/14 | 10:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعدت كتائب حزب الله في العراق الولايات المتحدة بمفاجأة إذا لم تنسحب من العراق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم كتائب حزب الله في العراق محمد محيي، أن فصائل المقاومة هي التي تستهدف القوات الأميركية وليس مؤسسة الحشد الشعبي،وحذّرت كتائب حزب الله، خلال الأشهر الماضية، من بقاء القوات الأميركية في العراق، معتبرةً أن الوجود العسكري الأميركي لم ولن يتمكن حتى من حماية عناصره، فضلاً عن حماية حلفائه في المنطقة.

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