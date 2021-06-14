2021/06/14 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وافقت وزارة المالية، على صرف رواتب موظفي عقود المفوضية العليا ‏المستقلة للإنتخابات لشهري نيسان وأيار الماضيين.‏ وحصل “المركز الخبري الوطني”، اليوم الإثنين، على وثيقة صادرة من وزارة المالية، ‏تضمنت إيعاز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



المالية توافق على صرف رواتب عقود مفوضية الإنتخابات لشهرين المركز الخبري الوطني.

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