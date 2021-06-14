رحمة بأطفال العراق - فلاح أمين الرهيمي

2021/06/14 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي استفزني وأثارني على كتابة هذا الموضوع الصورة التي شاهدتها على شاشة إحدى الفضائيات التي يظهر فيها رجل يشكو صراع وتنافس التجار في سوق جميلة ببغداد على احتكار حليب الأطفال في غفلة وتماهل من الدولة وعدم مراقبة الأسواق والأسعار رحمة بالشعب والحد من جشع التجار والتلاعب بالأسعار.



ما يثير السخرية والاستهزاء في الدولة العراقية حينما يرزق أحد الموظفين بمولود يمنح غلاء معيشة عشرة آلاف دينار وهذا المبلغ ا ......





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