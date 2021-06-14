أول تعليق من النجم الدنماركي إريكسن بعد سقوطه المفزع

2021/06/14 | 10:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ علق نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، على واقعة سقوطه المفاجيء إثر تعرضه لنوبة قلبية، خلال مباراة بلاده ضد فنلندا، في كأس أوروبا لكرة القدم.ونشرت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، عبر غلافها عن عددها الصادر الاثنين أول تصريح لإريكسن بعد الحادثة، قال فيه: “شكرا لكم..لن أستسلم”.مضيفا: “أشعر بتحسن الآن، لكني […]

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