2021/06/14 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات بغداد الكرخ، اليوم الإثنين، حكما بالإعدام شنقا لثلاث ‏مرات على المجرم الذي قتل الناشطة الصيدلانية شيلان دارا ووالديها‎ .‎ وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً على قاتل الناشطة “شيلان” وعائلتها المركز الخبري الوطني.

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