2021/06/14 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، اعتقال المسؤولين عن مقتل مدير مشروع دواجن الديوانية.

وقال الجهاز في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تمكنت مفارز الأمن الوطني في منطقة الشعب من اعتقال المسؤولين عن مقتل مدير مشروع دواجن الديوانية".وقبل شهر، قتل صاحب مشروع دواجن الديوانية، بشجار مسلح في حي تونس جنوبي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الوطني: اعتقال المسؤولين عن مقتل مدير مشروع دواجن الديوانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الوطني: اعتقال المسؤولين عن مقتل مدير مشروع دواجن الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).