التخطيط تكشف عن مساعٍ لاستثمار الموارد البشرية في التنمية الاقتصادية

2021/06/14 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة التخطيط، الاثنين، عدم وجود سياسة خاصة لتحديد النسل في العراق، فيما كشفت عن مساعٍ لاستثمار الموارد البشرية في التنمية الاقتصادية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “الوزارة لم تتبنَّ اي سياسة خاصة بتحديد النسل في البلد بسبب مواجهة هذا الموضوع مشكلات عدة حال تم تطبيقه او تشريعه”.

واضاف الهنداوي، أن “الوزارة تعول على التوعية المجتمعية بهذا الصدد من اجل استثمار الزيادة السنوية في جانب ايجابي لتحقيق التنمية وعدم جعلها عبئا على البلد”.

وأوضح، أن “الدول التي اتجهت نحو سياسات تحديد النسل تواجه مشكلات وأصبحت هناك فجوة في تلك المجتمعات، اذ تعاني نقص القدرات الشبابية القادرة على العمل، وأصبحت مجتمعات هرمة وشائخة كما توصف”.

ولفت الهنداوي إلى أن “البلد يشهد سنويا توسعا سكانيا، الا انه لم يكن بحجم الزيادة نفسها قبل عقد تقريبا، لكنها بقيت مرتفعة مقارنة بالدول الاخرى”، مؤكدا أن “عدد السكان وصل خلال العام 2020 إلى 40 مليونا و150 ألف نسمة، حيث شهد زيادة مقارنة بالعام الذي يسبقه”.

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