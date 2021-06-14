التقى الزرقاوي وأجاز قتل أفراد الأمن العراقي.. حكمان بالإعدام لـ

2021/06/14 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكمين بالإعدام بحق المفتي الشرعي لـ"عصابات القاعدة الإرهابية"، حسبما أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين.

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