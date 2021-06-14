الاعدام شنقا لـ 3 مرات على قاتل الصيدلانية شيلان وعائلتها

2021/06/14 | 10:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات بغداد الكرخ بهيئتها الثالثة حكما بالإعدام شنقا لثلاث مرات على المجرم الذي قتل الناشطة الصيدلانية شيلان دارا ووالديها .

وذكر مجلس القضاء الأعلى، خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: إن "المجرم نفذ جرائم القتل عندما كان ينفذ عملية سرقة لممتلكات العائلة في شقتهم الواقعة ببغداد المنصور" .

وأضاف البيان: أن "المحكمة أصدرت قرارها بتنفيذ العقوبة بالتعاقب على المجرم وفق المادة 406 / 1 /أ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلال بأمر مجلس الوزراء رقم 3/ أولا /4 لسنة 2004".

PUKmedia عن اعلام المجلس

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