2021/06/14 | 10:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف مركز حقوقي، اليوم الإثنين، أن مليون ناخب من الاجهزة الامنية مشمول بالتصويت الخاص.وكشف مدير مكتب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان بالعراق، حازم الرديني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كم عدد الناخبين من الأجهزة الأمنية ومتى موعد التصويت الخاص بهم المركز الخبري الوطني.

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