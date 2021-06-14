2021/06/14 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، الإطاحة بثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك.‏ وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “وفقا لمعلومات دقيقة لإحدى مفاصل مديرية ‏الاستخبارات العسكرية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة ارهابيين في كركوك المركز الخبري الوطني.

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