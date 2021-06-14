جنايات الكرخ: 3 أحكام بالإعدام بحق قاتل شيلان ووالديها

2021/06/14 | 10:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت محكمة جنايات بغداد الكرخ، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام شنقا لثلاث مرات على المجرم الذي قتل الناشطة الصيدلانية شيلان دارا ووالديها .وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، إن “المجرم نفذ جرائم القتل عندما كان ينفذ عملية سرقة لممتلكات العائلة في شقتهم الواقعة ببغداد المنصور” .وأضاف أن “المحكمة أصدرت قرارها بتنفيذ العقوبة […]

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