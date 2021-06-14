عن الوعي الكردي المضطرب بين اسرائيل و فلسطين - آلان م نوري

2021/06/14 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آلان_م_نوري شهد العالم جولة جديدة من حرب الصواريخ الفلسطينية و القصف الأسرائيلي الجوي و البري و البحري من و على قطاع غزة، استمرت 11 يوما، لتنتهي يوم الجمعة 5/21 بوقف متبادل و غير مشروط للقصف بين الطرفين.



و توالت في الـ 11 يوما مشاهد قصف صاروخي لا يمكن أن يوصف إلا بالوحشي لعدم قدرته على التمييز، قابله استهداف انتقامي غير متوازن و موغل في الوحشية المقصودة و بأضعاف مضاعفة من الطرف الآخر.



تفاعل الكرد كغيرهم ف ......





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