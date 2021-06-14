وفق حسابات رقمية.. مختص يكشف “القيمة الحقيقية” للدينار العراقي أمام الدولار

2021/06/14 | 10:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وفق حسابات رقمية خاصة واقتصادية، كشف المهتم بالشأن الاقتصادي منار العبيدي القيمة والسعر الحقيقي للدينار العراقي امام الدولار.

وقال العبيدي في إيضاح ورد لـ”يس عراق”، إن “الدينار العراقي بالنهاية هو مجرد ورقة مطبوعة بشكل فاخر، وما يحدد قيمتها بالدرجة الاساس هو مقدار الاحتياطيات الموجودة لدى البنك المركزي من ذهب وعملات اجنبية واستثمارات خارجية “.

واضاف، أنه “بالتالي ما يحدد قيمة الدينار العراقي هو مقدار ما مطبوع من عملة نقدية عراقية الى مقدار الاحتياطيات بالدولار الامريكي”.

وبين انه “بلغ حجم الاحتياطيات لدى البنك المركزي بالدولار الامريكي ٦٣ مليار دولار ، وبالمقابل بلغت العملة النقدية العراقية المصدرة ٧٣.٦٧ ترليون دينار عراقي”.

وتابع: “اي ان القيمة الحقيقية للدينار العراقي بلغت خلال شهر نيسان ٧٣٦٧٠/٦٣= ١١٦٨ دينار لكل دولار امريكي هذه هي القيمة الحقيقية للدينار العراقي والتي انخفضت منذ نيسان الماضي من ٧٧١ دينار لكل دولار لتصل الى ١١٦٨ دينار نتيجة ارتفاع العملة النقدية المصدرة وانخفاض الاحتياطيات الموجودة “.

واوضح: “اما السبب الذي تم تحديد سعر ١٤٥٠ دينار للدولار الواحد من البنك المركزي فهنالك امور كثيرة تقف في مقدمتها محاولة وزارة المالية تقليل المصروفات من خلال تقليل قيمة الدينار العراقي”.

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