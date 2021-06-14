مفوضية الانتخابات: لا توجد قوائم جديدة واستبعاد المرشحين لم يحسم حتى الآن

2021/06/14 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – محمد الطالبيأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، عدم وجود قوائم جديدة لاستبعاد مرشحين حتى الآن، فيما أشارت إلى أن أعداد المرشحين قابل للنقصان.وقالت مساعد الناطق باسم المفوضية نبراس أبو سودة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا توجد حتى الآن قوائم جديدة لاستبعاد مرشحين من الانتخابات"، مبينةً أن "العمل جارٍ من جهات التحقق للمرشحين، ولم يحسم موضوع الاستبعاد".وأضافت أن "عدد المرشحين قد بلغ 3523 مرشحاً وتم استبعاد 20 مرشحاً منهم من ثم 5 مرشحين آخرين"، مشيرةً إلى أن "هذا الاستبعاد أوليٌّ والقرار قابل للطعن أمام الهيأة العليا للانتخابات".وتابعت أن "عدد المرشحين قابل للنقصان وليس للزيادة حسب ما يرد من جهات التحقق".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في 30 آيار الماضي، استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.كما قرَّر مجلس المفوضين في (11 حزيران 2021)، استبعاد 5 مرشحين فقط من العسكريين المستمرين في الخدمة ضمن دوائر وزارة الدفاع.

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