2021/06/14 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يترقب عشاق برشلونة حول العالم بفارغ الصبر تجديد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ‏ميسي لعقده مع النادي الكتالوني حيث ‏ينتهي عقده القديم بنهاية الشهر الجاري‎.‎ تجديد عقد‎ ‎ليونيل ميسي‎ ‎مع‎ ‎برشلونة، هو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق ميسي الجديد مع برشلونة..



تقرير إسباني يكشف التفاصيل‏ المركز الخبري الوطني.

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