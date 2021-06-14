معلومات استخبارية تقود الأمن إلى اعتقال إرهابيين في كركوك

2021/06/14 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقا لمعلومات دقيقة لأحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك التي اكدت تواجد ثلاثة من الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة تركلان بالمحافظة، وبناءً على ذلك تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة حيث تمكنت من القاء القبض عليهم في المنطقة المذكورة".

وأضاف البيان، أن "الإرهابيين جرى تسليمهم لجهة الطلب".

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