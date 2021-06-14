برلمان كوردستان يناقش الموازنة ورواتب الموظفين

2021/06/14 | 11:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يناقش برلمان كوردستان، خلال جلسته المقبلة مواضيع موازنة اقليم كوردستان وراتب الموظفين، حسبما اعلنت رئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواز فايق.

وقالت الدكتورة ريواز فايق خلال تصريح صحفي: ان الجلسة المقبلة لبرلمان كوردستان ستكون خاصة بمواضيع موازنة اقليم كوردستان وراتب الموظفين.

من جانبه، قال زياد جبار رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان عدداً من اعضاء برلمان كوردستان قدموا مذكرتين الى رئاسة برلمان كوردستان لمناقشة مواضيع الموازنة واستمرار استقطاع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.

واوضح: ان رئاسة برلمان كوردستان وجهت المذكرتين الى الحكومة ونحن ننتظر ردها لكي يعقد برلمان كوردستان جلسته لمناقشة مواضيع الرواتب والموازنة والاوضاع المالية في اقليم كوردستان

PUKmedia خاص

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