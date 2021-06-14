هل تذكرون نكسب الشباب لنضمن المستقبل

2021/06/14 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

قبل الشباب مرحلة الطلائع لتكن ضمن

المطلوب ، وهذا ليس ابتكار البعث بل

نصائح ال البيت عليهم السلام عن الشباب

واهميتهم في بناء المجتمع ، هؤلاء

الشباب الذين هم بامس الحاجة لمن يرعاهم

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