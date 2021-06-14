بالصور:كربلاء تعلن عن انتهاء موسم الحصاد والتسويق لمحصول الحنطة بتسويق أكثر من (86) ألف طن

2021/06/14 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة عن انتهاء

موسم الحصاد والتسويق للمحصول

الاستراتيجي (الحنطة) بكمية تصل إلى

أكثر من (86 ألف طن) والمسوقة إلى فرع

الشركة العامة لتجارة ال

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