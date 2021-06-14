تعرف على اسعار صرف الدولار امام الدينار.. ارتفاع جديد

2021/06/14 | 11:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية:

بغداد – بورصة الكفاح

150,200

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

149,750

150,750

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اربيل / بورصة

150,325

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البصرة / بورصة

150,300

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