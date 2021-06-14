وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة يصلان محافظة نينوى

2021/06/14 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

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وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، الى محافظة نينوى.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، ان وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة وصلا إلى نينوى تزامنا مع انطلاق عملية أسود الجزيرة بصفحتها الثانية في محافظتي نينوى وصلاح الدين، لملاحقة عصابات الإرهاب غربي البلاد.

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