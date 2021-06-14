2021/06/14 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أظهرت آخر الأرقام والبيانات الصادرة عن جامعة “جونز هوبكنز”، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء تفشي وباء كورونا حول العام إلى 3.8 مليون حالة فيما تم تسجيل 176 مليون إصابة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حصيلة جديدة لوفيات وإصابات كورونا في العالم المركز الخبري الوطني.

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