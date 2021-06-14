لماذا لا تستورد الصحة لقاح موديرنا؟

2021/06/14 | 11:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

استبعدت وزارة الصحة والبيئة، التعاقد على استيراد لقاح موديرنا بسبب ارتفاع كلفته وعدم وجود فوارق بينه وبين اللقاحات المستعملة حاليًا.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة لم تجرِ حاليًا أي مفاوضات مع شركة موديرنا للتعاقد على استيراد لقاحها المنتج".

وأوضح أن "الأسباب تعود إلى ارتفاع كلفته إلى ثلاثة أضعاف لقاح فايزر، بينما يتشابهان بالمأمونية وبفعالية تبلغ 90 بالمئة بعد أخذ الجرعتين، ومن الناحية العلمية لا يوجد أي مبرر لتوفيره، إلى جانب أن الوزارة ستواجه إشكالات عديدة من الناحية المادية في حال التعاقد".

وفيما يخص "سبوتنيك V" الروسي، أكد الحلفي، أنَّ "اللقاح لم يحصل حتى الآن على اعتمادية منظمة الصحة العالمية، وبعد اقراره من قبل المنظمة ستجرى مفاوضات مع الشركة المنتجة لغرض توريده إلى العراق".

وتابع أن "البحوث العلمية اثبتت أنَّ فعالية لقاح فايزر بعد أخذ الجرعتين تصل إلى 90 بالمئة، بينما فعالية استرازنيكا وسينوفارم تصل إلى 80 بالمئة، وأن المصابين بالفيروس لم يصلوا إلى الحالات الشديدة، بمعنى أنَّ إصابة كل 100 شخص بالفيروس، 90 شخصًا منهم لا تظهر عليهم الأعراض، والمتبقي 10 منهم تظهر عليهم أعراض خفيفة".

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