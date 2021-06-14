4 علامات على وجهك تظهر أنك تعاني من نقص فيتامين B12

2021/06/14 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لمكملات فيتامين B12 أن تعالج النقص

الغذائي الكامن، سواء نشأ عن الغذاء

المتبع، أو حالة مناعة ذاتية مكتسبة أو

جراء جراحة في المعدة، وفق ما ذكر موقع

"روسيا اليوم".

ويقترح بحث الدكتور راجندران كانان

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