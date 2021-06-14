الهجرة تعلن توزيع المنحة الطارئة لمتضرري مخيم شاريا

2021/06/14 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الهجرة العراقية إطلاق منحة الـ500 آلف دينار للعوائل المتضررة من حريق مخيم "شاريا" للنازحين الإزيديين بمحافظة دهوك.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم توزيع المنحة المالية المباشرة والبالغة قدرها (500.000) ألف دينار بعد تخصيصها من قبل رئيس الوزراء على الأسر التي تضررت من الحريق الذي نشب بمخيم شاريا للنازحين الإزيديين في محافظة دهوك في الرابع من شهر حزيران الجاري، من قبل اللجنة المعنية بمتابعة القضية وتخصيص المبالغ، والتي شكلت بأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وشملت المنحة بحسب جابرو (136) عائلة من المستفيدين، وإجراءات التوزيع قد تمت من خلال التنسيق مع كافة الجهات الداعمة، وذلك حرصاً من الوزارة لإنجاح عملية التوزيع وتفادي أي من العراقيل.

واندلع حريق في مخيم شاريا للنازحين الجمعة (4 حزيران 2021)، وتسبب بإصابة عدد من النازحين الكورد الإزيديين إلى جانب أضرار مادية فادحة.

ويقع مخيم شاريا جنوب دهوك على بعد 13 كلم من مركز المحافظة، ويضم نحو أربعة آلاف خيمة.

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