دعوة رسمية من العراق الى كاظم الساهر لاحياء افتتاحية كأس الخليج في البصرة

2021/06/14 | 11:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف الصحفي الفني حيدر النعيمي والمقرب بشكل وثيق من اخبار الفنانين، عن توجيه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال دعوة رسمية الى الفنان العراقي كاظم الساهر لاحياء افتتاحية بطولة كأس الخليج في البصرة.

وقال النعيمي في تدوينة رصدتها “يس عراق” إن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يوجه بأرسال دعوة رسمية لقيصر الغناء العربي كاظم الساهر ليحيي أفتتاح بطولة كأس الخليج المقبلة والتي ستقام في البصرة نهاية هذا العام .”

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