2021/06/14 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني رفع مواطن سعودي دعوى قضائية ضد زوجته لمطالبتها بتعويض ومعاقبتها، بعدما قامت بسكب كوب شاي ساخن على يديه، ما تسبب له بحروق.وحسب صحيفة “الوطن” السعودية، جاء ذلك بعد نقاش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سكبت كوب شاي ساخن على يديه..



رجل يقاضي زوجته! المركز الخبري الوطني.

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