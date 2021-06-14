المفوضية: 3523 مرشحاً يتنافسون خلال السباق الانتخابي ولا قوائم منع جديدة

2021/06/14 | 11:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، عدم وجود قوائم جديدة لاستبعاد مرشحين حتى الآن، فيما أشارت إلى أن أعداد المرشحين قابل للنقصان.وقالت مساعد الناطق باسم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريح صحفي، إنه “لا توجد حتى الآن قوائم جديدة لاستبعاد مرشحين من الانتخابات”، مبينةً أن “العمل جارٍ من جهات التحقق من المرشحين، […]

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