توجه لإنشاء المركز الوطني للمفقودين

2021/06/14 | 11:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عقيل جاسم، الإثنين، ملف المفقودين، خلال لقائه رئيس برنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ألكسندر هوغ.

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وذكرت المفوضية في بيان تلقى "ناس"، (14 حزيران 2021)، أنه "استقبل رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان عقيل جاسم الموسوي في مقر المفوضية رئيس برنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ألكسندر هوغ ونائب رئيس البرنامج في العراق فواز عبد العباس والوفد المرافق لهما".

وأضاف البيان، "أبدى الموسوي، خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس المفوضين أنس العزاوي، شكره وتقديره لما أبدته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين من تعاون مع المفوضية والمؤسسات العراقية الأخرى"، مبيناً (الموسوي) "أهمية تنسيق الجهود للكشف عن مصير المفقودين وإنهاء معاناة آلاف العوائل التي ترغب بمعرفة مصير أبنائها الذين فقدوا أثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم وفي سنوات النظام البائد".

وتابع رئيس المفوضية أن "تأسيس مركز وطني لشؤون المفقودين ضرورة ملحة لتوحيد البيانات وإرساء قاعدة معلومات موحدة لكل المفقودين لتكون السجل الوطني والمرجع الأساسي الذي يسهل على العوائل الإجراءات في الحصول على حقوقهم ويحسم موضوع المفقودين، مشيراً إلى أن ملف المفقودين كبير وشائك يتطلب بذل الجهود من كل الأطراف المحلية والدولية لإنهائه".

وشدد الموسوي على "وجوب تحديد معنى المفقود والمتوفي في المقابر الجماعية والنازح والمهجر والمختفي قسريا لتستطيع الدولة بعد ذلك جبر الضرر وتعويض ذوي الضحايا" مشيراً إلى أن "بعض الاوصاف تحتاج الى قرارات قضائية ليتم تصنيفها".

وأشار البيان إلى أنه "وأشاد أنس العزاوي بتعاون اللجنة وجهودها في مساعدة المفوضية لإنهاء ملف المفقودين"، مؤكداً "استمرار العمل والتنسيق وحصر ما يمكن من معلومات لإعداد قاعدة بيانات رصينة حول ملف المفقودين من أجل الإيفاء بالتزامات العراق الدولية في هذا الشأن".

ولفت البيان إلى أنه "بدوره أعرب رئيس البعثة لشؤون المفقودين ألكسندر هوغ عن سروره للعمل والتعاون مع المفوضية"، مبدياً استعداده "لتقديم كل الدعم والتعاون للمفوضية والمؤسسات العراقية لإنشاء استراتيجية فعالة لتحديد مصير الأشخاص المفقودين والحفاظ على حقوق ذويهم".

وأشاد وفق البيان، "بإجراءات العراق الذي يعتبر من الدول المتقدمة في هذا المجال على الصعيد الدولي".

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