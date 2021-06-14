ضبطوه متلبسا.. اعتقال ضابط تحقيق في الديوانية بتهمة الرشوة

2021/06/14 | 11:51 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، من ضبط أحد ضباط التحقيق متلبسا بالرشوة في محافظة الديوانية.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (14 حزيران 2021)، ان "تحركات ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الديوانية السريعة والتي جاءت، استجابة لشكوى أحد المواطنين، قادت إلى ضبط أحد الضباط برتبة رائد بتهمة المساومة والرشوة".

واضاف البيان، ان "ملاكات الضبط القضائي بمكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، ونتيجة حضورها الميداني وتماسها المباشر مع المواطنين للحد من عمليات الابتزاز والمساومة وطلب الرشى، تمكنت من ضبط أحد الضباط برتبة رائد متلبسا بالرشوة، أثناء تلقيه مبالغ مالية من أحد المواطنين، مقابل تسهيل إجراءات الدعوى المسجلة في مركز شرطة حي الإسكان".

واوضح، ان "ملاكات المكتب، وبعد استحصال الأمر القضائي، تحركت وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في المحافظة، وتمكنت من ضبط المتهم الذي يتولى مهمة ضابط التحقيق في المركز المذكور، وذلك استنادا إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)"، مشيرا الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية وتفاصيلها والمبرزات المضبوطة، وتم عرضه على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيف المتهم على ذمة التحقيق".

N.A

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