هبوط أسعار الذهب متأثرة بقوة الدولار

2021/06/14 | 11:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، انخفاضا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع متأثرة بقوة الدولار بينما يترقب المستثمرون إشارات من اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع مع […]

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