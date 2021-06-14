بايدن يصل إلى بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي

2021/06/14 | 11:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأحد إلى بروكسل للمشاركة في قمة لحلف شمال الأطلسي الاثنين ولاجتماع مع رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاثاء قبل أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في جنيف.وحطت الطائرة الرئاسية “اير فورس وان” الساعة … Readmore

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