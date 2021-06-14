رئيسة وزراء نيوزيلندا تستنكر إصدار فيلم حول رد فعلها على هجمات كرايست تشيرش

2021/06/14 | 11:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن الاثنين إطلاق فيلم يتناول رد فعلها على الهجمات على مسجدي كرايست تشيرش في العام 2019، قائلة إنه جاء في الوقت الخطأ وعالج الموضوع الخطأ.وأثار الفيلم الأميركي “ذاي آر أس” ردود فعل عنيفة بين … Readmore

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