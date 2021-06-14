2021/06/14 | 12:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني تحدث وزير النقل، ناصر الشبلي، اليوم الإثنين، عن مشروع القناة الجافة، لافتا إلى أن عدد الشركات الأجنبية التي تقدمت لإستثمار المشروع.وقال الشبلي، في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 10 شركات لاستثمارها وتربط الشرق بالغرب..



الشبلي يتحدث عن القناة الجافة المركز الخبري الوطني.

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