2021/06/14 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نفذت قوات اللواء 41 بالحشد والقوات الأمنية، اليوم الاثنين، عملية دهم وتفتيش جنوب سامراء.وذكر إعلام الحشد ، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن ” قوة مشتركة من اللواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنفيذ عملية دهم وتفتيش جنوب سامراء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنفيذ عملية دهم وتفتيش جنوب سامراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنفيذ عملية دهم وتفتيش جنوب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).