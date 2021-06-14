اندلاع حريق قرب البنك المركزي العراقي

2021/06/14 | 12:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اندلع حريق يوم الاثنين، في بناية تجارية وسط العاصمة بغداد، قرب بناية البنك المركزي العراقي.

وقالت مصادر ان حريقا كبيرا اندلع في بناية تجارية للالبسة قرب البنك المركزي في منطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.

وأضاف الشهود؛ أن فرق الدفاع المدني حضرت الى موقع الحادث وباشرت بمحاولة إخماد الحريق ومنع انتقاله لبنايات أخرى.

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