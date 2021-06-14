الإمارات تهنئ الحكومة الإسرائيلية الجديدة: نتطلع إلى العمل معا

2021/06/14 | 12:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت دولة الإمارات رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية، يائير لابيد، على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

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