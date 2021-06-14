السليمانية..اعتقال عصابة بحوزتها 207 كغم من المواد المخدرة

2021/06/14 | 12:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للآسايش في محافظة السليمانية، يوم الاثنين 14/6/2021، عن اعتقال عصابة لتهريب المواد المخدرة بحوزتها كميات من مادتي الهروين والتلياك.

وقالت المديرية العامة للآسايش في بيان: خلال عمليتين موسعتين لقواتنا ولاول مرة في اقليم كوردستان تم اعتقال عصابة لتهريب المواد المخدرة بحوزتها 207كغم من مادتي الهروين والتلياك.

وعرضت مديرية الآسايش شريط فيديو يتضمن اعترفات المتهمين الذين حاول تهريب المخدرات الى خارج اقليم كوردستان عن طريق شركة تقوم بنقل المواد عن طريق البوست والبريد الدولي.

واعرف المتهمون بانهم قاموا باخفاء المواد المخدرة داخل صناديق خاصة بنقل المواد الحديدية وعلب مخصصة لمواد اخرى والبعض منها تم خلطه بصناديق المواد الغذائية.

PUKmedia خاص

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