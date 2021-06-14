انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 3% على أساس سنوي في الربع الأول

2021/06/14 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت بيانات إن الناتج المحلي الإجمالي السعودي انخفض 3% في الربع الأول من العام، بانخفاض طفيف عن التقديرات الرسمية مقارنة مع انكماش واحد بالمئة العام الماضي، نتيجة تراجع حاد في القطاع النفطي نال من اقتصاد البلاد.

تضرر الاقتصاد بشدة جراء الأزمة المزدوجة لانهيار غير مسبوق لأسعار النفط العام الماضي وجائحة كوفيد-19.

وقال بيان للهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين إن القطاع غير النفطي نما 2.9 بالمئة مقابل 1.6 بالمئة قبل عام، بينما تراجع القطاع النفطي 11.7 بالمئة وهو انكماش يفوق كثيرا العام الماضي عند 4.6 بالمئة.

وفي تقديرات أولية في أيار، قالت الهيئة إن الاقتصاد انكمش 3.3 بالمئة في الربع الأول وإن القطاع غير النفطي سجل نموا لأول مرة منذ الربع الأول في 2020.

والقطاعان غير النفطي والخاص محور خطة رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخفض اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.

وانكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو مقياس معدل بحسب التضخم، 4.1 بالمئة العام الماضي.



ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 2.1 بالمئة هذا العام.

ونما القطاع الخاص السعودي 4.4 بالمئة في الربع الأول بينما تراجع القطاع الحكومي طفيفا بنسبة 0.4 بالمئة حسب البيانات الرسمية.

وعلى أساس فصلي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.5 بالمئة نتيجة هبوط القطاع النفطي 8.7 بالمئة، بينما نما القطاع غير النفطي 4.9 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بفضل زيادة 6.3 بالمئة بالقطاع الخاص ونمو 1.7 بالمئة للقطاع الحكومي.

وكان النفط الخام والغاز الطبيعي وتكرير النفط القطاع الاقتصادي الوحيد الذي لم يسجل نموا على أساس فصلي، وكان السبب الرئيسي للتراجع خلال ربع السنة مقارنة مع الربع الأول من 2020.

ومقارنة بالربع الأول من العام الماضي، شهد الربع الأول لهذا العام أكبر نمو اقتصادي في أنشطة تكرير النفط وارتفعت 21.2 بالمئة، تليها الصناعة التي زادت 8.9 بالمئة.

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