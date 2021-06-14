محافظ بغداد: توجُّه لبناء ألف مدرسة في العاصمة

2021/06/14 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حدَّد محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الاثنين، عن أبرز المشاكل التي تواجه مشاريع إنشاء المدارس، فيما كشف عن توجه لبناء ألف مدرسة في العاصمة.وقال العطا في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة عازمة على انشاء 300 مدرسة بعد جرد الساحات الموجودة داخل العاصمة"، لافتاً إلى أن "هناك مشاكل تواجه مشاريع إنشاء المدارس ، منها عدم وجود أراضٍ في المناطق المكتظة بالسكان كمدينة الصدر والمناطق الموجودة في رقعة تربيتي الرصافة الأولى والثانية وكذلك الكاظمية والأعظمية وغيرها من المناطق".وأضاف إن "هناك أراضي متوفرة في أطراف العاصمة، إلّا أنَّ الضغط السكاني موجود في المناطق السكنية ويتطلب انشاء مدارس فيها"، كاشفاً عن "توجه لإكمال بناء العديد من المدارس وصولاً إلى هدف بناء ألف مدرسة في العاصمة".

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