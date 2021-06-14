239 منزلًا.. العراق في المرتبة الأولى بشراء العقارات في تركيا خلال شهر ايار الماضي

2021/06/14 | 12:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، ان العراقيين جاءوا في المرتبة الأولى كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر أيار/ مايو الماضي بعد ان تراجع للمركز الثاني خلال الاربع اشهر الاولى من العام الحالي لصالح إيران.

وقالت الهيئة في تقرير ان “مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 106.4٪ في أيار/ مايو 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 1.776 منزلًا، حصلت اسطنبول على أعلى حصة بواقع 818 من مبيعات المنازل، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات 341 منزلًا، ثم انقرة بواقع 106 منزلا، مرسين بمبيعات 80 منزلا واخيرا ساكاريا بـ 75 منزلا”.

واضافت ان “تركيا باعت خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية أيار 15 ألفا و740 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 24.9%”.

واشارت إلى ان “العراقيين تصدروا باقي الدول الاجنبية في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال ايار وبعدد 239 منزلا”، وجاءت إيران بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 231 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 119 منزلا، وأفغانستان رابعا بعدد 98 منزلا، وألمانيا خامسا بعدد 87 منزلا”.

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام الحالي 2021 قبل ان يعاود مرة اخرى للمركز الاول في شهر ايار الماضي ، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.

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