كم بلغ عدد المرشحين للانتخابات المبكرة؟

2021/06/14 | 12:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أن عدد المرشحين قد بلغ 3523 مرشحًا وتم استبعاد 20 مرشحًا منهم من ثم 5 مرشحين آخرين.

تقول المفوضية إن عدد المرشحين قابل للنقصان وليس للزيادة حسب ما يرد من جهات التحقق

وقالت مساعد الناطق باسم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إنه "لا توجد حتى الآن قوائم جديدة لاستبعاد مرشحين من الانتخابات"، مبينةً أن "العمل جارٍ من جهات التحقق من المرشحين، ولم يحسم موضوع الاستبعاد".

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وأضافت أن "عدد المرشحين قد بلغ 3523 مرشحًا وتم استبعاد 20 مرشحًا منهم من ثم 5 مرشحين آخرين"، مشيرةً إلى أن "هذا الاستبعاد أوليٌّ والقرار قابل للطعن أمام الهيئة العليا للانتخابات".

وتابعت أن "عدد المرشحين قابل للنقصان وليس للزيادة حسب ما يرد من جهات التحقق".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في 30 أيار/مايو الماضي، استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشحًا من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

كما قرَّر مجلس المفوضين في 11 حزيران/يونيو 2021، استبعاد 5 مرشحين فقط من العسكريين المستمرين في الخدمة ضمن دوائر وزارة الدفاع.

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