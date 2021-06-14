2021/06/14 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: فتوى الجهاد الكفائي أوقفت وحشاً إرهابيا كان قد أرعب العالم كله.

الكاظمي: فتوى الجهاد الكفائي ضخت دماً جديداً في جسد العراق والعراقيين.

الكاظمي: فتوى الجهاد الكفائي جاءت من منطلق روح وطني خاطب الهوية العراقية الشاملة.

الكاظمي: فتوى الجهاد الكفائي أدت الى القضاء على التنظيم الإرهابي خلال مدة لم يكن يتصورها العالم كلهالكاظمي: فتوى الجهاد الكفائي أوقفت وحشاً إرهابيا كان قد أرعب العالم كله.

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: مرت بلادنا الحبيبة في مثل هذه الأيام بظروف بالغة الصعوبة.

الكاظمي: الحكومة واقفة بكل قوة من أجل بناء مستقبل زاهر وواعد.

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