اطفال يتسببون باشعال نزاع عشائري دموي في الناصرية

2021/06/14 | 12:22 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر في شرطة ذي قار، الاثنين، بان ٤ اشخاص اصيبوا اثر نزاع مسلح وسط الناصرية بسبب شجار بين اطفال.

وقال المصدر لـ NRT (14 حزيران 2021)، ان مشاجرة نشبت بين اطفال في منطقة حي التضحية وسط الناصرية تطورت الى استخدام الاسلحة النارية بين ذويهم ما اسفر عن إصابة ٤ اشخاص بجروح بينهم اثنين من المارة".

واوضح ان "الجرحى يطلبون الشكوى ضد مطلقي النار "، لافتا الى ان "قوة من الشرطة تدخلت لفض النزاع والقت القبض على ٥ من طرفي المشاجرة ونقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".

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