نقابة الصحفيين تعتذر عن اقامة احتفاليتها السنوية بالعيد الوطني

2021/06/14 | 12:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعتذرت نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، عن اقامة احتفاليتها السنوية بالعيد الوطني بسبب جائحة كورونا.

وقالت النقابة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) : إن "نقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية تحتفل يوم غد الثلاثاء الخامس عشر من حزيران بالعيد الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور صحيفة الزوراء في مثل هذا اليوم من عام 1869"، مبينة أن "الاحتفال بعيد الصحافة العراقية يعني استعراض المسيرة الحافلة للصحفيين العراقيين التي اتسمت بالعطاء والدفاع عن بلدهم العراق ونقل الصورة المشرقة له امام العالم".

وأضافت "كان لنقابة الصحفيين دورها المتميز في ابراز الوجه الحضاري للعراق على الصعيد العربي والاقليمي والدولي من خلال تواجدها في المنظمات والهيئات الصحفية العربية والدولية"، موضحة أن "نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يرأس اتحاد الصحفيين العرب بالإضافة الى عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين حيث عمل من خلال هذين الموقعين على تبيان الصورة المشرقة للعراق ودوره الحضاري على مدى التاريخ ".

وأوضحت النقابة أنها "تستقبل في مقرها بكرادة مريم المهنئين وتلقي برقيات التهنئة اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 15 / 6/ 2021 والأيام التالية"، مشيدة "بدور الاسرة الصحفية الفاعل والبارز في مواجهة الإرهاب وفي مشاركتها الفاعلة مع القوات الأمنية والكوادر الطبية في مواقع الصد الاولى لمواجهة جائحة كورونا وكذلك القيام بحملات توعية وتثقيف في بغداد والمحافظات من اجل الحد من خطورة هذا الوباء الخطير".

وتابع النقابة بحسب البيان أنها "تعتذر عن اقامة احتفاليتها السنوية بهذه المناسبة نتيجة تفشي وباء كورونا"، متقدمة "التحية للاسرة الصحفية العراقية في عيدها وعهداً على مواصلة العطاء من اجل رفعة بلدنا واعلاء شأنه".

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