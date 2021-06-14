الكاظمي في ذكرى سقوط الموصل: استغلال الفتوى لصالح مشاريع غير وطنية تفسد التضحيات

2021/06/14 | 12:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن العراق مرّ بظرف وجودي، خلال عام 2014، عقب سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى، فيما أشار إلى أن فتوى المرجعية الدينية، أوقفت “وحشاً إرهابياً” كان قد أرعب العالم كله.وقال الكاظمي وفقا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إنه “مرت بلادنا الحبيبة في مثل هذه الأيام بظروف […]

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